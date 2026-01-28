В Наро-Фоминской школе провели урок мужества к годовщине снятия блокады Ленинграда

В День памяти 27 января в школе №7 Наро-Фоминска состоялся Урок мужества. Мероприятие было посвящено 82-й годовщине снятия блокады Ленинграда и Международному дню памяти жертв Холокоста.

Учитель рассказала школьникам о 872 днях блокады, о героизме жителей Ленинграда и тяжелых испытаниях, выпавших на их долю. В блокаде оказались более 2,5 миллиона человек, среди которых было около 400 тысяч детей. От голода, холода и обстрелов погибло свыше 632 тысяч мирных жителей. В самые тяжелые месяцы нормы хлеба составляли всего 125–250 граммов в сутки. Даже небольшое увеличение пайка в декабре 1941 года стало символом надежды для горожан.

Во время радиоминутки прозвучала Симфония №7 Шостаковича, которую подготовили кадеты и юные спасатели. Это произведение стало символом стойкости и мужества защитников Ленинграда. Исполнение симфонии в блокадном городе стало важным событием для антигитлеровской коалиции. По воспоминаниям, некоторые бывшие немецкие солдаты признавали, что после прослушивания симфонии поняли неизбежность поражения.

Урок завершился минутой молчания и вниманием к памяти о трагических событиях. Школьники выразили уважение к подвигу ленинградцев, подчеркнув важность сохранения исторической памяти.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.