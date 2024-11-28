В Наро-Фоминской школе прошла экологическая акция

В мероприятии активное участие приняли обучающиеся 1-11 классов, члены Совета старшеклассников, активисты, родители и педагоги.

Данная акция никого не оставила равнодушным, присоединились к акции волонтеры-школьники, которые решили таким образом поучаствовать во Всероссийских соревнованиях по сбору крышечек. Все ребята добросовестно собирали чистые крышечки от пластиковых бутылок (воды, газированных напитков, молочных и кисломолочных продуктов), некоторых непищевых жидкостей, тетрапаков, от мягких упаковок (от майонезов, кетчупов, сгущенного молока и пр.), от бутылок из-под растительного масла. Затем собранные крышечки обучающиеся приносили в школьный центр детских инициатив, где крышечки взвешивали и каждому классу ставили отметку об участии.

В результате наша дружная школьная команда собрала 137 кг крышечек, а каждому классу был вручен сертификат об активном участии. Целью проведения данной акции стало привлечение внимания обучающихся к проблемам экологии, проявление социальной активности детей и взрослых по сбору пластиковых крышечек — как варианту раздельного сбора мусора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.