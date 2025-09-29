В Наро-Фоминске завершили работы по благоустройству Детского сквера

Завершены работы по благоустройству Детского сквера на улице Калинина в Наро-Фоминске. Площадь благоустройства составила 0,5 Га, и за это время сквер заметно преобразился. Теперь здесь красуется новая современная детская игровая площадка площадью 200 кв. м., где юные жители смогут весело и безопасно проводить время. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В сквере полностью заменено покрытие дорожно-тропиночной сети. Новое плиточное покрытие общей площадью 1 500 кв. м. делает прогулки по скверу более комфортными и приятными. Установлены удобные скамейки и урны, а также современная система видеонаблюдения, подключенная к системе «Безопасный регион», для обеспечения безопасности посетителей. Новое освещение создает уютную атмосферу в вечернее время.

Благоустройство Детского сквера стало возможным благодаря активному участию горожан в голосовании по федеральной программе. Теперь у жителей Наро-Фоминска есть прекрасное место для отдыха и проведения времени с семьей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.