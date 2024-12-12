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В Наро-Фоминске вынесли приговор по делу о незаконном обороте наркотиков

Наро-Фоминский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Дмитрия Гаркуши. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт психотропных веществ, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

В суде установлено, что подсудимый намеревался сбыть крупную партию психотропных веществ на территории Наро-Фоминского округа.

Также мужчина приобрел и хранил по месту своего проживания наркотические средства растительного происхождения.

Преступная деятельность злоумышленника была пресечена в июне 2024 года сотрудниками правоохранительных органов, наркотические средства и психотропные вещества изъяты из незаконного оборота.

Суд приговорил Гаркушу к 9 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Государственное обвинение в суде поддерживала Наро-Фоминская городская прокуратура.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.