В Наро-Фоминске вручили медали «80 лет Победы»

В городе Верея Наро-Фоминского городского округа приступили к вручению юбилейных медалей, приуроченных к 80-летию Победы, учрежденных указом президента России. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и бывшие несовершеннолетние узники фашизма принимают свои почетные награды, ставшие символом не только военной отваги, но и непоколебимого духа, который преодолел все тяготы и испытания тех суровых лет. Вручение юбилейных медалей — это не просто формальность, а возможность еще раз сказать спасибо поколению победителей, отстоявшему свободу и независимость Родины.

Это напоминание о цене мира и необходимости беречь историческую память.

Каждая врученная медаль — это ниточка, связывающая прошлое и будущее, символ преемственности поколений и нерушимой связи с героическим подвигом предков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.