В Наро-Фоминске волонтеры делают масксети для фронта

В Наро-Фоминске волонтеры Молодежного комплексного центра изготавливают маскировочные сети нового поколения для зоны специальной военной операции. Первые партии уже направлены бойцам и получили высокую оценку, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Волонтеры освоили производство так называемых «декоративных» маскировочных сетей. В отличие от стандартных зеленых полотен, они имитируют груду битого кирпича и строительного мусора. Такая маскировка позволяет скрывать технику и позиции военнослужащих не только в лесу, но и в городской застройке, где традиционный камуфляж может быть заметен.

Первые партии сетей уже отправили в зону специальной военной операции. По словам организаторов, бойцы высоко оценили новую разработку, а спрос на нее остается большим, поэтому работа в центре продолжается без перерывов.

Для изготовления требуются простые материалы — пенопласт для создания фактуры «кирпичей» и капроновые колготки. Подойдут и бывшие в употреблении, если они чистые и готовы к работе. Пункт сбора помощи и штаб волонтеров находятся по адресу: Наро-Фоминск, улица Ленина, 25б. Здесь принимают материалы и приглашают всех желающих присоединиться к плетению сетей — наставники обучают новичков на месте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.