В Наро-Фоминске в школе № 1 прошел практико-ориентированный семинар

В рамках «Недели функциональной грамотности» и реализации вариативной модели наставничества «учитель-учитель» в школе № 1 Наро-Фоминска состоялся практико-ориентированный семинар: «Организация работы в школе по развитию функциональной грамотности». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Спикеры мероприятия обратили внимание молодых педагогов на то, что образование становится проектно-технологическим, а выпускник должен быть готов в процессе приобретения образования к быстро наступающим переменам в обществе, к неопределенному будущему, к способности развивать свои таланты, мышление, к сотрудничеству с другими людьми.

В современных условиях важно отказаться от представления, что готовые знания можно получить от педагога как носителя информации. Учителя на практике показали формы и методы работы с подрастающим поколением по формированию читательской, математической, естественно-научной, финансовой грамотности, глобальных компетенций и креативного мышления.

Дата мероприятия была выбрана целенаправленно — 12 декабря, день, когда наша великая страна отмечает День Конституции.

На мероприятии присутствовали почетные гости: заместитель главы Наро-Фоминского городского округа, управляющий делами Е. А. Кузнецова, начальник территориального управления города Апрелевка Д. И. Кожушко, депутаты совета депутатов Наро-Фоминского г. о. В. А. Тамаркин и Д. В. Борисов, которые в кругу педагогов и учащихся обсудили значимость этого важного дня для нашей страны вопроса. Важным акцентом обсуждения стало развитие правовой грамотности среди молодежи, ведь знание законов и своих прав позволяет активнее участвовать в жизни общества. После гости семинара проверили свои знания и умения в разных сферах на практике: сами составляли истории, развивали мышление с помощью нейроприемов и просчитывали новогодний бюджет семьи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.