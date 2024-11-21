В Наро-Фоминске в парке «Мечта» модернизируют скейт-площадку

В Наро-Фоминском городском округе активно работают над созданием комфортных и современных условий для активного досуга молодежи. Так, в 4 квартале 2025 года запланирована модернизация и введение в эксплуатацию скейт-площадки в парке «Мечта», расположенном в поселке Селятино. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Здесь смогут тренироваться скейтбордисты, любители самокатного спорта, велосипедисты и представители других экстремальных дисциплин. Скейт-площадка будет более усовершенствованной и современной, а также будет соответствовать всем необходимым стандартам безопасности и укомплектованности.

Это событие не только улучшит условия для тренировок спортсменов, но и привлечет больше молодежи к активному образу жизни, ну и, конечно, сыграет важную роль в качестве благоустройства территории лесопарка. В конечном счете, обновленная скейт-площадка станет местом, где молодежь поселка сможет активно проводить время, развиваясь физически и творчески.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.