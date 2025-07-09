В Наро-Фоминске установили новую детскую площадку и благоустроивают двор
Фото - © Администрация Наро-Фоминского округа
На улице Шибанкова в Наро-Фоминске сделали новую детскую площадку и продолжаем благоустраивать двор, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Этот адрес вошел в план 2025 года после обращения жителей к главе округа Роману Шамнэ. Работы проводим в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева.
«Город для людей — это город, в котором удобно жить. Мы уделяем особое внимание благоустройству, потому что знаем: каждая новая площадка или обновленный двор — это шаг к повышению качества жизни», — подчеркнул глава округа.
Более 200 кв. м занимает новая детская площадка. Здесь появилась современная игровая зона с мягким резиновым покрытием, красочными игровыми комплексами и декоративными элементами.
На придомовой территории обновляем асфальтовое покрытие, устанавливаем новые бордюры, готовим место для парковки автомобилей. Скоро приступим к озеленению территории — посадке кустарников и разбивке газонов. На завершающем этапе украсим двор новыми скамейками, урнами и фонарями, которые сделают пространство по-настоящему комфортным для всех жителей.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.
«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.