В Наро-Фоминске установили новую детскую площадку и благоустроивают двор

На улице Шибанкова в Наро-Фоминске сделали новую детскую площадку и продолжаем благоустраивать двор, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Этот адрес вошел в план 2025 года после обращения жителей к главе округа Роману Шамнэ. Работы проводим в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Город для людей — это город, в котором удобно жить. Мы уделяем особое внимание благоустройству, потому что знаем: каждая новая площадка или обновленный двор — это шаг к повышению качества жизни», — подчеркнул глава округа.

Более 200 кв. м занимает новая детская площадка. Здесь появилась современная игровая зона с мягким резиновым покрытием, красочными игровыми комплексами и декоративными элементами.

На придомовой территории обновляем асфальтовое покрытие, устанавливаем новые бордюры, готовим место для парковки автомобилей. Скоро приступим к озеленению территории — посадке кустарников и разбивке газонов. На завершающем этапе украсим двор новыми скамейками, урнами и фонарями, которые сделают пространство по-настоящему комфортным для всех жителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.