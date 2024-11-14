В Наро-Фоминске убрали упавшие деревья на лесном участке площадью 1,9 га

Сотрудники государственного автономного учреждения Московской области «Центрлесхоз» завершили проведение санитарно-оздоровительных мероприятий на территории Алабинского участкового лесничества в рамках государственного задания 2024 года, сообщает пресс-служба администрации Наро-Фоминского горокруга.

На лесном участке площадью 1,9 гектара вблизи д. Санники проведена уборка неликвидной древесины. Упавшие стволы и ветви деревьев распилены и сложены в поленницы для дальнейшего перегнивания. Из запланированных мероприятий по Алабинскому участковому лесничеству 20,9 га, работы выполнены на площади 18,9 га.

«Эти работы нацелены на то, чтобы сделать лес чище, чтобы он выглядел ухоженным, эстетически привлекательным, радовал людей своей красотой и повышал настроение», — пояснил помощник участкового лесничего Наро-Фоминского филиала ГКУ МО «Мособллес» Станислав Макеев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.