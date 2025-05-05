В Наро-Фоминске торжественно вручили паспорта 11 молодым гражданам РФ

В Наро-Фоминском городском округе церемония вручения первых паспортов стала уже доброй традицией. 29 апреля в окружной администрации 11 новых граждан поздравили от лица главы муниципалитета, показали им интересный и познавательный фильм об истории происхождения паспорта, а также вручили памятные сувениры. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Об этом торжественном дне будут напоминать и фотографии, которые также будут вручены виновникам сегодняшнего торжества. Возможно, глядя на них, эти молодые люди через много лет скажут: вот в этот момент я решил стать врачом, военным, учителем или другим полезным для общества специалистом. Ведь получение первого паспорта — это еще и первый шаг во взрослую жизнь.

Если еще вчера эти ребята были просто старшеклассниками, то сегодня они стали гражданами одной страны, объединенные общей историей и осознанием собственного предназначения. Каждый — с собственными мечтами и планами, реализовать которые можно лишь в сотрудничестве с окружающими.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.