В Наро-Фоминске строят новую спортивную площадку

Новая универсальная площадка появится на территории ФОК «Мелодия» Наро-Фоминска. Ее размеры составят 20×38 метров. Поверхность покроют современным бесшовным резиновым покрытием, по периметру установят прочное ограждение, а для вечерних занятий предусмотрят освещение. Здесь будут созданы все условия для игр в мини-футбол, баскетбол, гандбол и другие виды спорта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Это уже вторая такая площадка в нашем округе. Она станет отличной базой для развития дворового спорта и подарит жителям Апрелевки возможность активно проводить время на свежем воздухе. Строители завершат работы вовремя — и это будет отличный подарок ко Дню физкультурника», — отметила замглавы округа Наталья Трофимова.

Создание современных спортивных пространств реализуется по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.

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