В Наро-Фоминске стартует масштабное обновление парка «Елочки»

Администрация городского округа Наро-Фоминск приступила к реализации масштабного проекта по комплексному благоустройству лесопарка «Елочки». Работы на территории площадью 27 гектаров начнутся уже в текущем году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках проекта парк преобразится кардинально. Здесь появятся современная инфраструктура для активного отдыха и спорта: освещённая лыжная трасса, специализированные беговые и велосипедные маршруты, а также дорожки для роликовых коньков. Для семейного отдыха оборудуют новые игровые и спортивные комплексы. Повышенное внимание уделят и комфорту посетителей: будут установлены теневые навесы, эко-площадки, зоны тихого отдыха, парковка, кафе и пункт проката инвентаря.

Особое значение в проекте уделено сохранению исторической памяти. Запланирована реконструкция мемориала бойцам и командирам 201-й Латышской стрелковой дивизии. Рядом с ним создадут специальные площадки для проведения патриотических акций и военно-исторических игр.

Как отметил глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ, концепция развития была подготовлена с учетом мнения жителей.

«По моему поручению концепцию развития лесопарка рассмотрели с фокус-группами: жители предложили свои идеи по благоустройству, которые обязательно учтем. При поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проект был досрочно включён в госпрограмму», — подчеркнул Роман Шамнэ.

После завершения всех работ «Елочки» станут современным, комфортным и многофункциональным пространством с освещенными аллеями, спортивными маршрутами и уютными уголками для отдыха, куда будет приятно приходить всей семьей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.