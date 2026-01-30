В Наро-Фоминске стартовали новые проекты по благоустройству к 100-летию города

В Наро-Фоминске начались работы по благоустройству в рамках подготовки к 100-летнему юбилею города. Проекты включают расширение парковки у Никольского храма, установку детской площадки и обновление тротуаров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В частности, планируется расширить парковочную зону у Никольского храма. На улице Пушкина по программе софинансирования и по просьбам жителей установят современную детскую игровую площадку. Значительные изменения ждут улицу Маршала Жукова — здесь на большом участке появится новое тротуарное покрытие.

Продолжится модернизация остановочных павильонов. После успешной установки новых остановок у Дома творчества имени Веры Волошиной и ТЦ «Заречье» аналогичные объекты появятся и в других частях города, формируя единую удобную среду.

Начальник территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин отметил, что список работ будет расширяться, чтобы сделать город еще более комфортным и современным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.