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В Наро-Фоминске расчистят пруд на реке Крапивенка в предстоящем году

По поручению губернатора Московской области министерство экологии и природопользования региона продолжает реализацию Программы «100 прудов и озер». В 2025 году планируется расчистка 20 водоемов общей площадью около 300 га, отобранных в 17 городских округах области. Пруд в Наро-Фоминске собрал 1 916 голосов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках Программы «100 прудов и озер» предусмотрены мероприятия, направленные на санитарную очистку водоемов Московской области.

Они включают очистку водной глади от плавающей водной растительности, окос воздушно-водной растительности (такой как рогоз и камыш), подъем и утилизацию строительного и бытового мусора, а также удаление аварийно-опасных деревьев, находящихся в акватории водных объектов. Удаление донных отложений и дополнительное благоустройство программой не предусмотрено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что нужно продолжать очистку водоемов региона.

«Большой запрос на отдых возле водоемов, прогулок. Мы почистили большое количество водоемов», — добавил он.

Также Воробьев отметил важность после очистки продолжать поддерживать чистоту и реализовывать далее программу.