В Наро-Фоминске проводят проверку по факту оснащения школ оборудованием и мебелью

Главным контрольным управлением Московской области проводится проверка оснащения средствами обучения и воспитания отремонтированных общеобразовательных организаций Наро-Фоминского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба контрольного ведомства.

Средства обучения и воспитания приобретены в 2023 году на условиях софинансирования из бюджета Московской области и бюджета городского округа в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования государственной программы Московской области «Образование Подмосковья».

Проверочная группа осуществляет контрольные действия по осмотру приобретенных школьных парт и стульев, количество которых превышает 4 500 единиц, а также переоснащенных рабочих мест для учителей в количестве более 150 единиц. Особое внимание контрольного органа уделено выполнению обязательств по созданию комфортных и безопасных условий для учебы — оснащению школ травмобезопасной и эргономичной мебелью.

Выявленные факты несоответствия поставленных материальных ценностей условиям муниципальных контрактов оперативно устраняются в ходе проведения контрольного мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.