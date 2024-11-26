В Наро-Фоминске проведут реставрацию памятника героя ВОВ в 2025 году

В 2025 году в Верее в Наро-Фоминском городском округе планируется провести реставрацию памятника Герою Отечественной войны 1812 года — генерал-лейтенанту Ивану Семеновичу Дорохову, который занимает выдающееся место в культурной жизни города. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Этот памятник, находящийся на городище у Рождественского собора, был восстановлен в 1957 году и с тех пор стал символом Вереи и ее исторического наследия.

Реставрационные работы необходимы для обеспечения сохранности памятника и его привлекательности для посетителей и жителей города. Предстоящие улучшения внешнего вида памятника помогут подчеркнуть его историческую ценность и значимость как важного элемента культурного наследия Вереи. Эти действия позволят не только сохранить памятник для будущих поколений, но и привлечь внимание к богатой истории города и его культурным традициям.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.