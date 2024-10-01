В Наро-Фоминске прошла акция «День в лесу. Сохраним лес вместе»

В Наро-Фоминске на лесном участке в Башкинском участковом лесничестве, вблизи СНТ «Елочка» проведена акция по уборке и расчистке территории от валежника и мусора. В мероприятии приняли участие представителями администрации округа, волонтеры, местные жители и неравнодушные к природе граждане. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Погода способствовала уборке — тепло, сухо. В лесу после многочисленных компаний отдыхающих было много мусора. Пластиковая посуда, банки, бутылки, пакеты с мусором и многое другое, что остается после отдыхающих — собравшиеся на акцию постарались убрать все.

За время проведения акции, было убрано 4 гектара леса, раскряжевано и уложено в кладки порядка 17 кубометров валежника, а также собрано и вывезено 5 кубометров мусора.

«Хотим напомнить жителям и гостям Подмосковья, что лес — источник жизни, залог экологической безопасности. Мы должны поддерживать его в чистоте, чтобы сохранить эту хрупкую экосистему для будущих поколений», — отметил директор Наро-Фоминского филиала ГКУ МО «Мособллес» — лесничий Анатолий Лутаев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.