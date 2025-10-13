В Наро-Фоминске продолжается реконструкция Молодежной площади. Уже через неделю после старта реконструкции виден прогресс: территория расчищена, идут самые активные работы. Этот масштабный проект реализуют к 100-летию города, которое отметят в мае 2026 года. Здесь должно появиться современное пространство для отдыха и проведения праздников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Особое внимание — к деталям, которые важны жителям. Например, знаменитое „Сердце“, символ города, останется на месте. Его ждет модернизация, и после обновления оно станет только красивее», — отметил заместитель главы округа Алексей Гусаков.

Всего на площади появится 5 удобных зон: от амфитеатра для мероприятий до уютного Сада влюбленных. Это будет единое и комфортное место, соединяющее ДК, ЗАГС, музей.

Важно, чтобы все было выполнено качественно и в срок. Это пространство задаст новый стандарт качества городской среды и еще больше будет радовать жителей округа.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.