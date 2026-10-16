В Наро-Фоминске представили патриотическую программу «Цвет войны»

Патриотический концерт «Цвет войны» прошел 14 октября в ДК «Созвездие» в Наро-Фоминске. Участники раскрыли темы подвига, мужества и любви к Родине через музыку, поэзию, театр и танец, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программе выступили солист военного оркестра Павел Погорелов, хор «Радуга» и воспитанники студии эстрадного вокала «Артист». Они исполнили военные произведения, сольные и ансамблевые вокальные номера.

Студия «Мечтатели» представила монологи и стихотворения. Участник объединения «Наследники Отечества» Дома творчества № 1 имени Веры Волошиной подготовил поэтический номер.

Детский танцевальный коллектив «Кабриоль» дополнил концерт хореографическими постановками, передающими боль и надежду военных лет. Все выступления объединила тема сохранения исторической памяти и уважения к защитникам Отечества.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.