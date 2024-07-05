В Наро-Фоминске предотвратили несанкционированный сброс 50 куб м стройотходов

В ходе рейда в Наро-Фоминске были обнаружены случаи незаконной перевозки строительных отходов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Сотрудниками министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья было проверено 25 единиц транспортных средств, которые перевозили отходы строительства, сноса и грунта. У четырех водителей отсутствовали разрешающие документы на перевозку ОССиГ.

В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ и ч.1 ст. 6.26 КоАП, а транспортные средства, с помощью которых осуществлялось незаконное перемещение строительного мусора, задержаны. В общей сложности удалось предотвратить сброс 50 кубических метров отходов.

На автомагистралях Подмосковья ведется контроль за перемещением ОССиГ, который осуществляется с помощью системы фотовидеофиксации. Действовать в рамках законодательства водителям поможет оформление специализированного талона, получить который можно на региональном портале госуслуг.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.