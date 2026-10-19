В Наро-Фоминске поздравили военнослужащих с Днем отца

Военнослужащие Кантемировской дивизии 17 октября получили почетные награды и памятные подарки на торжественном мероприятии в преддверии Дня отца, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие в Кантемировской дивизии посвятили воинской доблести и роли отца в семье. Участники подчеркнули значение личного примера военнослужащих в воспитании детей, передаче любви к Родине, уважения к старшим и ответственности за близких.

Военнослужащих поздравили депутат Московской областной думы Роман Шамнэ, председатель совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадий Пензов и начальник территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин. В своих выступлениях они отметили, что служба в армии — не только профессиональный долг, но и ежедневный пример ответственности перед семьей и страной.

Военнослужащим вручили почетные награды и памятные подарки за профессионализм, мужество и верность Отечеству. Гости пожелали им крепкого здоровья, успехов в службе и семейного благополучия.

«Пусть дома вас всегда ждут с любовью и теплом, а дети бесконечно гордятся своими папами. Спасибо за ваш труд и мирное небо над головой!» — пожелали участникам торжества.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.