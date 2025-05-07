В Наро-Фоминске поздравили с наступающим Днем Победы ветеранов-участников ВОВ

Вчера памятные подарки получили ветераны из Наро-Фоминска и Калининца. Им вручили подарки, цветы и выразили искреннюю благодарность за их мужество и героизм.

Валентина Никифоровна Цыганова, техник-лейтенант артиллерийского вооружения. (Наро-Фоминск).

В составе тыловой ремонтно-восстановительной бригады, которая занималась снабжением фронта вооружением, дошла до Харьковской области, где и встретила День Победы.

Евгений Семенович Евдокимов. (Калининец)

Евгений Семенович служил в Закарпатье и на Дальнем Востоке. После окончания военного училища в июне 1944-го двадцатилетним юношей попал на фронт. Воевал, был ранен, снова воевал, на 4-м Украинском фронте. Победу встретил под Прагой. Имеет награды: Орден Красной Звезды, который, нашел своего героя только спустя 65 лет, Ордена Отечественной войны 1 и 2 степени, медали «За боевые заслуги» и «За отвагу».

В Наро-Фоминском округе в преддверии Дня Победы адресно поздравят 12 ветеранов. Помимо этого, на домах ветеранов установили именные таблички. Из них семь табличек установлены в Наро-Фоминске, три — в поселке Калининец, а по одной — в п. Селятино и Верее.

День Победы — это боль и слезы радости, это память сердца, которую бережно хранит каждая семья. Это то, что объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний. В каждый дом приходили печальные известия, ни одну семью война не обошла стороной. Но всеобщее, огромное горе не сломило наш народ. Победа досталась кровью и потом, пролитыми на передовой, бессонными ночами у станков и доменных печей, где ковалось оружие Победы, слезами жен и матерей, голодом и холодом затянувшей пояса, стиснувшей зубы, но не покорившейся страны. Советский народ одержал победу благодаря дружбе народов, единству и несгибаемой воле духа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.