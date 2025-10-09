В Наро-Фоминске построили новую современную детскую площадку

В Наро-Фоминске построили новую детскую площадку. Это многофункциональный комплекс из шести игровых элементов на площади 150 квадратов. На территории детский городок, качели, две качалки, спортивные снаряды и даже кубик Рубика. А для отдыха — парковый диван, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый объект для детей захотели создать сами жители. Они обратились к депутату Мособлдумы, члену фракции «Единая Россия» Олегу Рожнову, и проект попал в программу инициативного бюджетирования. С помощью него жители проголосовали за площадку, а команда главы Наро-Фоминского округа Романа Шамнэ поддержала инициативу. Результат понравился и мамам с папами, и детям. Ребята сразу протестировали новое оборудование.

С открытием детской площадки юных жителей города и их родителей поздравили председатель окружного Совета депутатов Геннадий Пензов и начальник теруправления Евгений Клюшкин. Появление нового объекта для игр и развития молодого поколения нарофоминцев отметили мороженым.

«Родители тоже оценили новую игровую зону. Горки, качели, спортивные снаряды сделали из натуральных и качественных материалов. А территория площадки — под резиновым покрытием, для безопасности», — отметил глава округа Роман Шамнэ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.