В Наро-Фоминске посадили деревья и провели субботник

26-го апреля здесь прошли масштабные работы по приведению общественных пространств в порядок после долгой зимы. Но не только парк Победы стал местом экологической акции, в которой приняли участие многие неравнодушные жители.

Субботник стал прекрасной возможностью для наших жителей объединиться, поработать в команде и внести свой вклад в чистоту и сохранение природы.

В Центральном парке им. В. В. Воровского убирались и наслаждались

концертной программой «Зеленая весна», провели экомастерскую.

В Парке Победы высадили сосны и рябину в память о погибших воинах — Аллею Героев, убрались в Парке Памяти.

В Парке «Мечта», п. Селятино состоялась спортивная программа и акция по посадке саженцев, а также велозаезд «Прокатись по весне».

Всероссийский субботник — это не только важная инициатива, которая позволяет нам вместе приводить в порядок города и улицы, но и вклад каждого жителя в создание комфортной и благоприятной среды для жизни.

С началом теплых дней весны, представители власти Наро-Фоминского городского округа, общественность, школьники, студенты, жители нашего округа приводят в порядок набережную, прибрежные зоны реки, парки, скверы, дворы, принимают участие в озеленении территорий, покраске лавочек и ограждений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.