В Наро-Фоминске появится новая универсальная спортивная площадка

Новую универсальную спортивную площадку построят для жителей с. Каменское Наро-Фоминска, сообщает пресс-служба администрации округа.

Проект включает просторное поле 38×20 метров с безопасным бесшовным покрытием и полноценным освещением для вечерних тренировок.

Установят оборудование для разных игр: мини-футбольные и гандбольные ворота, баскетбольные стойки с кольцами, также надежное ограждение территории.

«Мы все, и дети и взрослые, ждем эту площадку!» — делятся жители Каменского.

Проект создали с учетом мнения жителей. На встрече с заместителем главы округа Натальей Трофимовой представители комитета по культуре, спорту и работе с молодежью собрали все предложения, чтобы сделать площадку максимально удобной и функциональной.

«Новое пространство станет центром притяжения для всех любителей спорта в Каменском», — отметила заместитель главы Наро-Фоминского округа Наталья Трофимова.

Работы и их завершение запланированы на 2026 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.