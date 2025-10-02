В Наро-Фоминске открылся обновленный детский сад на 186 мест

В Наро-Фоминске состоялось долгожданное событие — после капитального ремонта распахнуло свои двери дошкольное отделение № 16 при МАОУ Апрелевская СОШ № 1. Теперь 186 малышей будут учиться и играть в современных, безопасных и комфортных условиях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы по комплексной модернизации здания выполнила строительная компания ООО «Вектор». Благодаря ремонту детский сад преобразился: полностью заменены прогулочные площадки, модернизирован пищеблок с установкой нового оборудования, отремонтированы все групповые и технические помещения.

Праздник по случаю открытия стал по-настоящему теплым и душевным. Яркие творческие номера, которые подготовили воспитанники вместе с педагогами, были пронизаны идеями дружбы, взаимопомощи и добра. Активное участие в мероприятии приняли и родители, которые горячо поддерживали юных артистов.

Для детей первый день в обновленном саду стал возможностью познакомиться с воспитателями, поиграть в новые игры и найти друзей. Это помогло ребятам почувствовать себя частью большого и дружного коллектива.

Открытие детского сада стало не просто формальным событием, а настоящим праздником, который объединил всех ради счастливого детства, качественного образования и добра.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.