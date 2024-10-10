В Наро-Фоминске открылся Бобруйский сквер

Бобруйский сквер, вошедший в Государственную программу по благоустройству общественных территорий, сегодня принимал гостей на торжественном открытии, сообщает пресс-служба администрации Наро-Фоминского округа.

Наро-Фоминск является городом-побратимом белорусского города Бобруйск, благодаря этому в 2007 году и появился этот сквер. Как и прежде, всех посетителей встречал бобер, подаренный белоруссами, в немного обновленном к празднику наряде.

«Благоустройство осуществлено в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Рад, что теперь у жителей и гостей нашего города появилось замечательное место для отдыха и времяпрепровождения. Приглашаю всех горожан насладиться новым объектом благоустройства и провести здесь время с семьей и друзьями», — сказал глава округа Роман Шамнэ.

Шарики, мороженое, сладости, песни и пляски создали прекрасное настроение детям и взрослым.

Сквер оборудован опорными конструкциями для яркого освещения. Новый облик сквера включает в себя уютные прогулочные аллеи, зоны для отдыха, современные скамейки, урны и детскую игровую зону. В сквере проложены пешеходные дорожки с тремя типами плитки, установлена удобная система навигации.

Кроме того, здесь появятся видеокамеры, интегрированные в систему «Безопасный регион». Будет проведено и озеленение территории — по периметру планируется высадка кустарника. В полном объеме работы должны завершить в октябре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.