В Наро-Фоминске открыли новый мемориал, посвященный погибшим защитникам Родины

Глава Наро-Фоминского городского округа, вместе с делегациями из городов-побратимов Наро-Фоминска приняли участие в возложении венков и цветов к Могиле неизвестного солдата, выразив искреннюю благодарность и глубочайшее уважение тем, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны.

А затем в еще одном знаковом месте Наро-Фоминска — у мемориала «Черный тюльпан» состоялось открытие скульптурной композиции, посвященной погибшим защитникам Родины.

«Это — дань памяти нашим землякам, отдавшим за Отечество самое дорогое — жизнь, дань уважения их родным и близким. Спасибо всем, кто принимал участие в создании этой скульптурной композиции! На мемориале выбиты 23 фамилии воинов-интернационалистов, погибших во время боевых действий в ДРА, 21 фамилия тех, кто погиб во время проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе и 238 фамилий тех, кто погиб в зоне Специальной военной операции. К сожалению, список пока не закрыт», — сказал Роман Шамнэ.

Новая скульптура представляет собой собирательный образ ангела небесного воинства, поддерживающего раненого солдата. Она символизирует, что победа возможна не только благодаря физической крепости, но и духовной стойкости, самоотверженности воина, который навсегда остается под защитой высших сил.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.