В Наро-Фоминске открылась первая модельная библиотека

сегодня в 19:30

В Наро-Фоминске открылся «Книгополис» — первая модельная библиотека в округе. От привычной библиотеки здесь, пожалуй, остались только название и книги на стеллажах. В остальном — это совершенно новое пространство, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В библиотеке несколько модулей: лаундж-зона, модули для коворкинга, творческого развития, театральное пространство с настоящей сценой. Восторг у первых посетителей вызвали световой стол, интерактивный пол и VR-очки. Теперь техника будет помогать библиотекарям проводить мероприятия.

Проект модернизации учитывает культурные коды Наро-Фоминска и его историю. Благодаря одному из них появился арт-холл «Якунчикова дача». Здесь когда-то работала художница Мария Якунчикова, а за вдохновением к друзьям приезжал Антон Чехов.

Церемония открытия прошла в формате экскурсии. В числе первых гостей была и директор Московской губернской библиотеки Елена Замышляйченко, которая высоко оценила проделанную работу. Проект по модернизации библиотек в Московской области и ницииров ан губернатором Подмос ковья Андреем Воробьевым.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.