В Наро-Фоминске навестили 92-летнюю племянницу Жукова

Зинаида Михайловна Головкина хранит семейные воспоминания о маршале Победы Георгии Константиновиче Жукове. В их семье его по-домашнему называли «Егорка». В доме бабушки под Угодско-Заводском, ныне город Жуков Калужской области, на видном месте висели фотографии полководца, которые он присылал родным с Дальнего Востока, из Монголии и с фронтов.

«Фотографии Георгия Константиновича висели в доме на самом видном месте, — вспоминает ветеран. — Бабушка берегла их как зеницу ока. Бывало, подзовет нас, внуков, покажет на снимок и скажет с любовью: „Егорка-то наш…“. Он для нас никогда не был просто маршалом. Он был родным», — рассказала она.

Особенно дороги Зинаиде Михайловне рассказы матери Александры Рощиной, которая после пожара жила в семье Жуковых. По словам ветерана, несмотря на занятость и службу, Георгий Константинович всегда оставался внимательным к родным и помогал семье. Сегодня Головкина передает эти истории внукам и правнукам, сохраняя память о легендарном полководце.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.