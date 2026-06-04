В Наро-Фоминске молодежь представила проекты «Города перемен»

Деловую игру «Город перемен» провели в Наро-Фоминске в Молодежном комплексном центре. Участники разработали и защитили проекты социально значимых объектов для развития территорий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Деловая игра прошла на базе Молодежного комплексного центра. Ее организовали активисты Наро-Фоминского отделения «Молодой гвардии». Командам предложили разработать проект социально значимого объекта, который мог бы повлиять на развитие конкретной территории.

Перед началом работы участники проанализировали текущую ситуацию и определили, какие изменения необходимы. Каждый проект нужно было не только представить, но и обосновать его актуальность. Дополнительным этапом стала подготовка макета сооружения из подручных материалов.

В результате в «Городе перемен» появились идеи нового моста, студенческого общежития и семейного центра для пациентов с ограниченными возможностями здоровья. Председатель жюри, заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов, отметил серьезный и продуманный подход студентов к разработке инициатив.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал обратить внимание на важность доступной городской среды для маломобильных групп граждан.

«Сколько таких мест в Коломне, Серпухове, которые мы в рамках строительства дорог, тротуаров, благоустройства парков и скверов должны соответственно трансформировать в доступную среду? Это тема не новая, она получила дополнительный запрос», — сказал Воробьев.