В Наро-Фоминске будет действовать передвижной ветеринарный пункт 15 сентября

15 сентября в парке Победы Наро-Фоминска будет работать передвижной ветеринарный пункт. Ветеринарные врачи Наро-Фоминской ветеринарной станции будут бесплатно вакцинировать кошек и собак против бешенства российской вакциной «Рабикан», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кроме того, специалисты будут регистрировать и чипировать собак. Данная услуга является платной. Оплата возможна только наличными средствами.

Вакцинация против других вирусных заболеваний производится в соответствии с прейскурантом, и также осуществляется за наличный расчет. С собой необходимо иметь паспорт и ветеринарный паспорт животного (при наличии).

Передвижной ветеринарный пункт будет работать 15 сентября с 12:00 до 18:00 на территории парка Победы, в центре (у самолета).

Специалисты Госветслужбы напоминают, что микрочип абсолютно безопасен для питомца, поскольку изготовлен из биосовместимых материалов и действует всю его жизнь. Процедура введения не доставляет особого дискомфорта, но гарантирует возвращение питомца домой, в случае если он сорвался с поводка и убежал.

Регистрация животного в единой региональной системе, куда заносятся сведения о любимце и его хозяине, подтвердит право собственности и является обязательной с сентября 2024 года, если планируется путешествие за границу.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.