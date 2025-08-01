В Наро-Фоминске благоустроят исторический парк

Расположенный в самом центре Наро-Фоминска, уютный Детский парк площадью 1,44 га хранит воспоминания многих поколений нарофоминцев. Почти ровесник города, он десятилетиями оставался местом детского смеха, первых свиданий и семейных прогулок, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сегодня парк на улице Калинина — одно из самых любимых мест отдыха жителей всех возрастов. И уже в этом сезоне он обретет новую жизнь: более 14,3 тысячи горожан проголосовали за его благоустройство в рамках программы губернатора Андрея Воробьева.

Сохраняя свою историческую атмосферу, парк получит современные дорожки, удобные зоны отдыха, красивое освещение и обновленное озеленение. Работы по благоустройству начнутся уже в августе 2025 года и завершатся до конца текущего года. Так, связывая прошлое и будущее, он останется сердцем города для новых поколений.

«Обновленный парк станет настоящим центром притяжения для жителей и гостей Наро-Фоминска, местом, где каждый сможет найти занятие по душе и насладиться красотой природы», — отметил глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.