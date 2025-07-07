В Наро-Фоминске благоустраивают «народные тропы»

В Наро-Фоминском округе приводят в порядок народные тропы. В 2025 году в округе благоустраивают 12 пешеходных тропинок, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первые два участка на ул. Полубоярова. д. 3 уже готовы. Здесь работы выполнены благодаря инициативе жителей микрорайона «Привокзальный» и личной поддержке главы округа Романа Шамнэ. По его поручению эти участки были включены в программу и реализованы в числе первых в 2025.

«Наша главная задача — благоустраивать именно те маршруты, которыми люди действительно пользуются каждый день. Мы стремимся сделать их не только удобными, но и безопасными: с хорошим покрытием и понятной навигацией. Качество работ — под особым контролем», — отметил заместитель главы округа Алексей Гусаков.

Все работы в рамках программы завершим к середине сентября этого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.