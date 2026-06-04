В Наро-Фоминске 19 подростков получили первые паспорта
Фото - © Администрация Наро-Фоминского г.о.
Торжественная церемония вручения первых паспортов прошла 4 июня в Наро-Фоминске. Документы 19 школьникам вручили в зале заседаний администрации заместитель главы округа Елена Кузнецова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Свой первый главный документ — паспорт гражданина Российской Федерации — получили 19 учеников школ Наро-Фоминского округа. Церемония состоялась в администрации муниципалитета в торжественной обстановке.
Получение паспорта стало для подростков важным событием и символом начала взрослой жизни, новых прав и ответственности. Ребята принимали документы с волнением и гордостью.
По традиции вместе с паспортами школьникам вручили памятные подарки. Среди них — фирменная обложка с изображением стелы «Город воинской славы», которая считается символом Наро-Фоминска.
Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.