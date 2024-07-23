сегодня в 08:01

В Нальчике на 3 тыс рублей оштрафовали проявивших неуважение к российскому гимну

Штрафы 3 тыс. рублей получили восемь жителей, которые проявили неуважение к гимну России во время торжественного мероприятия в школе Нальчика, дела рассмотрели в мировых судах Кабардино-Балкарской Республики (КБР), сообщает ТАСС.

Мировые суди получили девять материалов по факту произошедшего по ст. 17.10 КоАП РФ (нарушение порядка официального использования Государственного гимна РФ).

Инцидент произошел во время церемонии вручения аттестатов об окончании девятого класса в школе № 33 города Нальчика. На мероприятии некоторые родители не встали во время исполнения гимна РФ.

Личности родителей установили.