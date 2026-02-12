В Нахабинской школе прошла стажировочная сессия для кадрового резерва образования

Нахабинская средняя школа №2 стала площадкой для стажировочной сессии проекта «Капитаны образования: кадровый резерв». В мероприятии приняли участие 55 человек — участников второго потока масштабной программы министерства образования Московской области. Для них провели экскурсию по школе, познакомили с педагогическим коллективом и учениками, а также рассказали о современных образовательных практиках.

Проект «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья» направлен на формирование команды будущих руководителей образовательных организаций региона и создание условий для их профессионального роста. Первый поток стартовал в апреле 2025 года, его прошли 45 человек, 16 из которых заняли руководящие должности в учебных учреждениях.

«Сейчас идет уже второй поток. Основная цель — формирование кадрового резерва директоров и руководителей школ Подмосковья, создание эффективной системы их подготовки, чтобы они могли внедрять современные технологии и повышать качество образования», — пояснила Ирина Новикова, заместитель начальника управления государственного контроля в сфере образования министерства образования Московской области.

Ключевым этапом подготовки будущих лидеров стала стажировка в школе, где участники наблюдали за работой педагогических и управленческих команд, изучали инновационные подходы и получали ответы на актуальные вопросы. Исполняющая обязанности директора Новопетровской школы Истринского округа Анна Спинева отметила, что участие в проекте помогает руководителям развивать профессиональные навыки.

Финал проекта запланирован на май 2026 года. После завершения программы участники сохранят доступ к профессиональным сообществам и смогут продолжить обмен опытом на конференциях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.