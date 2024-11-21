В начале декабря в Егорьевск доставят икону с мощами святого Николая Японского

В начале декабря в Егорьевск доставят икону с частицей мощей святого Николая Японского. Об сообщили в первом Егорьевском благочинии.

Святыня пробудет в Егорьевске городе с 9 по 11 декабря. Ее разместят в главном соборе Егорьевска — Александро-Невском храме.

Святой равноапостольный Николай Японский был одним из миссионеров, который отправился с просветительской миссией в Японию. Он служил в храме при русском консульстве в городе Хакодате.

За полвека апостольского служения в азиатской стране отец Николай крестил тысячи верующих. Также он завоевал большое уважение среди японцев, а построенный им в Токио храм стал одной из достопримечательностей восточной столицы.

Святителю Николаю Японскому молятся о помощи в неверии и маловерии сродников и знакомых, о помощи в учебе, изучении языков.

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