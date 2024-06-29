В мытищинском парке ветеранов торжественно открыли памятный знак

В Подмосковье открыли памятный знак без вести пропавшим во время ВОВ

В Мытищах открыли памятный знак семистам без вести пропавшим во время Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе горокруга.

В Парке Ветеранов вместе с мытищинским городским прокурором Андреем Гвоздевым, заместителем председателя АНО «Родина» Алексеем Трякиным, ветеранами, юнармейцами открыли памятный знак героям-мытищинцам, без вести пропавшим во времена Великой Отечественной войны.

Бойцы не вернулись с поля боя и долгие годы числились пропавшими без вести. В прошлом году в городе начали большую совместную работу, благодаря которой удалось проследить весь фронтовой путь, который прошли военнослужащие из мытищинских сел и деревень.

Была проведена паспортизация воинских захоронений на территории округа и установлены судьбы павших в годы ВОВ.

Более 700 имен и фамилий, нанесенных на мемориальные плиты, — дань памяти подвигу и героизму.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с героями СВО из региона и вручил им медали «За храбрость», «За отвагу» и Ордена Мужества. Речь идет об 11 бойцах уникального отряда добровольцев БАРС (Боевой Армейский Резерв Страны.

«У всех вас разные судьбы, разное прошлое, но общее настоящее. Сегодня все мы сплотились, как никогда, потому что боремся за мир, за то, чтобы у наших границ не было тех, кто нам угрожает и пытается диктовать свои условия», — заявил Воробьев.