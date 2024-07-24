В мытищинском парке Мира проходят изменения для туристов

В Центральном парке культуры и отдыха, который является любимым местом проведения досуга для многих жителей и гостей Мытищ, будет продолжено благоустройство с приданием единого стиля.

«При создании туристических маршрутов изучается опыт таких городов, как Новгород, Суздаль. В проекте найдут свое отражение такие объекты исторического и культурного наследия, как водопровод, построенный по указу Екатерины II, картина «Чаепитие в Мытищах» Василия Перова, Жостовская и Федоскинская фабрики», — поделился директор ЦПКиО «Парк Мира» Александр Мороз.

За основу взята стилистика лаковой живописи, в этой манере расписаны объекты торговли, лавочки. Проводятся мастер-классы, участники которых не только на практике знакомятся с премудростями народных промыслов, но и узнают их историю. В ближайшие годы планируется замена колеса обозрения на большее по размерам — его кабинки также украсит роспись в стиле Жостово.

Как отметил Александр Александрович, еще один перспективный проект, который сейчас находится на обсуждении, — строительство дома-музея, каждая из комнат которого станет олицетворением одной из знаменитых страниц истории города: екатерининский водопровод, Жостово, Федоскино… Началом экспозиции станут старинные черно-белые фотографии.

Главное пожелание от жителей — не затягивать со сроками реализации проектов и обязательно воплотить планы в жизнь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.