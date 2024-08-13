сегодня в 14:25

В мытищинском молодежном центре встретились с коллегами из Королева

В молодежном центре «Импульс» состоялась долгожданная встреча с директором молодежного центра «Космос» Марией Масик и специалистами в сфере молодежной политики из города Королев, передает пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

В дружеской атмосфере обсуждались актуальные вопросы, касающиеся развития молодежной политики и создания благоприятных условий для активного участия молодежи в жизни общества.

Особое внимание было уделено вопросам совместного сотрудничества, направленного на улучшение социальных программ и инициатив для молодежи.

Ключевым моментом встречи стало обсуждение необходимости информационной поддержки молодежных инициатив.

Участники пришли к единому мнению о важности создания платформ для обмена опытом и ресурсами, что позволит каждому центру более эффективно развивать свои проекты.

Завершая встречу, Мельников Сергей Игоревич, директор Молодежного центра «Импульс», отметил, что такой диалог не только укрепляет связи между центрами, но и способствует созданию новых идей, которые обязательно принесут плоды в будущем. Все присутствующие выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству и обмену опытом.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.