В мытищинском молодежном центре встретились с коллегами из Королева
Фото - © пресс-служба администрации го Мытищи
В молодежном центре «Импульс» состоялась долгожданная встреча с директором молодежного центра «Космос» Марией Масик и специалистами в сфере молодежной политики из города Королев, передает пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
В дружеской атмосфере обсуждались актуальные вопросы, касающиеся развития молодежной политики и создания благоприятных условий для активного участия молодежи в жизни общества.
Особое внимание было уделено вопросам совместного сотрудничества, направленного на улучшение социальных программ и инициатив для молодежи.
Ключевым моментом встречи стало обсуждение необходимости информационной поддержки молодежных инициатив.
Участники пришли к единому мнению о важности создания платформ для обмена опытом и ресурсами, что позволит каждому центру более эффективно развивать свои проекты.
Завершая встречу, Мельников Сергей Игоревич, директор Молодежного центра «Импульс», отметил, что такой диалог не только укрепляет связи между центрами, но и способствует созданию новых идей, которые обязательно принесут плоды в будущем. Все присутствующие выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству и обмену опытом.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.
«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.