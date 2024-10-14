В Мытищинском лесопарке прошел фестиваль «Походная кухня»

В Мытищах прошел фестиваль «Походная кухня». Шесть команд мытищинских юнармейских движений приняли участие в прикладных и творческих конкурсах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для членов конкурсной комиссии самым интересным стал финальный этап «дегустация блюд». Ребята постарались, пробовали разные сочетания на основе самых простых и доступных ингредиентов, которые готовы сложиться в походный рюкзак. Но не все было так однозначно.

Помимо приготовления пищи в походных условиях команды должны были представить себя и пройти специальные этапы, проявив свои навыки на станции доврачебной помощи, в установке палатки и спортивном ориентировании.

«Погодные условия нам никогда не мешают. Холодно, дождь, снег. Ребята вместе со своими наставниками готовы к любым ситуациям», — рассказал начальник штаба Мытищинского отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Вячеслав Муравьев.

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