В мытищинской школе состоялась церемония «Посвящение в кадеты»

В школе № 19 Мытищ состоялась торжественная церемония «Посвящение в кадеты» ко Дню проведения военного парада на Красной площади Москвы, сообщили в пресс-службе округа.

Желание учеников 10 «К» класса школы № 19 стать кадетами было глубоко продумано, осознано и поддержано их родителями. Ребята долго готовились к этому событию, шли к нему в течение нескольких лет.

23 человека, принимая на себя благородное и почетное звание «Кадет», клялись воспитывать в себе лучшие человеческие качества и готовить себя к служению Родине.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.