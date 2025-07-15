В мытищинских школьных оздоровительных лагерях стартовала вторая смена

Утреннее совещание выездной депутатской комиссии по образованию совета депутатов городского округа Мытищи прошло на территории школы № 4. Здесь торжественно была открыта вторая смена работы летних школьных оздоровительных лагерей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Лето дошло до середины, но впереди еще много времени для активного, творческого и познавательного отдыха. В школьных лагерях юные мытищинцы смогут проявить свои способности в разнообразных секциях, мастерских и кружках по интересам. Также их ждут обширная экскурсионная программа, посещение спортивных и культурных мероприятий. Ну и, конечно, главным остаются общение и крепкая дружба.

«Мы ежегодно проводим такие выездные комиссии. Знакомимся с условиями отдыха детей, программой их пребывания в школьных лагерях. Уже пять мытищинских школ открыли вторую смену. Самое главное, что в общении с детьми мы понимаем, что им нравится такой формат. Они активны, увлечены и настроены положительно», — рассказал председатель совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны быть активно задействованы в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.