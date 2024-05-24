В мытищинских школах прозвучали последние звонки

В этом году 44 образовательных учреждения округа подготовили 5397 выпускников: 3851 девятиклассник и 1546 одиннадцатиклассников.

Линейки, посвященные прощанию со школой — важное событие и немного грустный день. Одиннадцатиклассники станцевали последний школьный вальс, в небо выпустили шары и белых голубей.

Слова напутствий прозвучали в этот день не только от педагогов и родителей. Поздравить выпускников пришли руководители администрации округа, пожелавшие успешной сдачи экзаменов, уверенности в своих силах, исполнения всего задуманного.

Выпускников школы № 3 имени Б. А. Феофанова приехал поздравить и. о. главы городского округа Мытищи Олег Сотник.

«Сегодня праздник с небольшим оттенком грусти. Сегодня вы на страте нового этапа своей жизни. Уверен, все то, что вложили в вас ваши педагоги и родители, сделают вас лучшими и в жизни, и в профессии. Дорогие выпускники, верьте в себя, свои силы и возможности, и тогда у вас все обязательно получится», — обратился к виновникам торжества Олег Сотник, отдельно поблагодарив педагогов и родителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.