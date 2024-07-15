В Мытищах завершился первый этап V Конференции местного отделения партии «Единая Россия»

Главной темой мероприятия стали выборы в Совет депутатов городского округа Мытищи. Делегаты V Конференции местного отделения «Единой России» избрали кандидатов, которые представят партию на выборах нового созыва муниципального Совета депутатов в сентябре, передает пресс-служба партии.

Встречу с членами партии провели исполняющий полномочия Секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Гончарук, председатель Совета депутатов Андрей Гореликов и исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Олег Сотник.

В работе Конференции приняли участие 108 делегатов. В ходе мероприятия обсудили выдвижение кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Мытищи от партии «Единая Россия».

«Выражаю благодарность всем членам конференции за их активное участие и вклад в подготовку к выборам. Отмечу, что избрание достойных кандидатов является важным шагом на пути к победе на выборах. Избранные кандидаты обладают высоким уровнем профессионализма и компетентности, что позволит им эффективно представлять интересы жителей городского округа Мытищи в Совете депутатов», — сказал Юрий Гончарук.

Более половины списка впервые будут участвовать в качестве кандидатов на выборах, что свидетельствует о стремлении партии к обновлению и привлечению новых лиц. Кроме того, 10% из списка составляют молодые люди, что говорит о росте доверия среди молодежи и их активном участии в политической жизни.

Юрий Гончарук выразил уверенность в том, что команда «Единой России» сможет успешно справиться с поставленными задачами и внести значительный вклад в развитие городского округа.

В свою очередь Андрей Гореликов отметил, что в предвыборный период, кандидаты в муниципальный Совет депутатов совместно с местным отделением партии «Единая Россия» проведут сбор важных и актуальных предложений в Народную программу партии.

«Каждый житель города будет иметь возможность высказать свое мнение, высказать свои предложения и инициативы по улучшению жизни в округе. По итогам выборов и формирования муниципального Совета депутатов будет создан перечень наказов жителей, которые будут проверять реализацию предложенных мер и инициатив», — прокомментировал Андрей Гореликов.

Второй этап Конференции, на котором будет утверждена предвыборная программа, пройдет в августе 2024 года. Точную дату назначат на очередном заседании местного политсовета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.