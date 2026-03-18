сегодня в 15:26

В Мытищах заменят двери в доме на улице Щербакова

Выездная администрация прошла 16 марта в доме 8/40 на улице Щербакова в Мытищах, где жители пожаловались на несоответствие входных дверей нормативам после капитального ремонта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров встретился с жильцами многоквартирного дома, чтобы обсудить качество выполненных работ. Поводом стала жалоба на установленные в подъездах дверные коробки и входные двери.

«Подрядная организация смонтировала дверные коробки с входными дверями, не соответствующие нормативам: высота дверей оказалась недостаточной, а установленный магнит при этом мешает проходу», — отметил Александр Хаюров.

По итогам встречи принято решение демонтировать существующие конструкции и установить новые двери с учетом максимальных габаритов проемов и действующих требований.

Ранее глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая подчеркивала, что капитальный ремонт требует серьезной инженерной и документальной подготовки до начала строительных работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.