В Мытищах высадили 1 тыс саженцев

Сегодня в Мытищах прошла акция «День добрых дел», в рамках которой в восьми парках городского округа было высажено более тысячи деревьев и кустарников, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«У каждого из вас есть уникальная возможность принять участие в благоустройстве нашего округа», — обратилась к присутствовавшим на открытии акции глава городского округа Юлия Купецкая, отметив, что самое главное — это делать добрые дела искренне и с открытым сердцем.

Председатель совета депутатов Андрей Гореликов пожелал всем пришедшим хорошего настроения.

«Пусть наш округ будет еще более цветущим и прекрасным», — подчеркнул Андрей Николаевич.

Все участники акции с энтузиазмом участвовали в озеленении, словно соревнуясь в количестве высаженных деревцев. Многие пришли целыми семьями вместе с детьми. Кто-то впервые присоединился к подобной инициативе, а было и немало тех, кто регулярно участвует в улучшении экологии нашего округа. Несмотря на ухудшающуюся погоду, все начатые работы успели завершить.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.