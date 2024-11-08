В Мытищах выявили подозрительное кафе после планового обхода территорий

Вопрос о правомерности существования кафе «Шаурма» в поселке Пироговский будет вынесен на рассмотрение профильной Межведомственной комиссии, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Данное решение принято по результатам планового обхода территорий сотрудниками Управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов администрации Мытищ и депутатами окружного Совета депутатов.

Как рассказала начальник управления Елена Лебеденко, проверка обнаружила в точке питания многочисленные нарушения санитарных норм и правил безопасности: газовые баллоны рядом с открытым огнем и печами, обвисшая электропроводка и соседство сырых продуктов с готовыми, отсутствие у поваров санитарных книжек.

Сотрудники сомнительного заведения вообще разбежались, как тараканы, только инспекторы переступили порог. Не лучше оказались территория, превращенная в стоянку грузовиков, и дом, судя по всему, использующийся как общежитие для нелегалов.

По словам собственника, разрешительные документы на все это безобразие у него есть. Однако вряд ли ему удастся подтвердить законность самозахвата муниципальных земель, антисанитарию и нецелевое использование помещений. Так что скорее всего предпринимателя ждет суд.

Инспекции Пироговского и других населенных пунктов будут продолжены. Уже осмотрены Виноградово, Беляниново, Болтино. В суд направлены иски по всем выявленным нарушениям. На данный момент в судах общей юрисдикции и арбитражных судах Московской области находится на рассмотрении более 250 исков о сносе самовольного строительства. Еще порядка 150 готовятся в ближайшее время быть поданными в суды судебной системы Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.